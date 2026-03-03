Terror en Salamanca y Santa Catalina: Banda en auto plomo asalta a familias y extorsiona a víctimas

Una banda criminal a bordo de un automóvil color plomo viene sembrando el terror en los distritos de Ate y La Victoria. Bajo una misma modalidad de asalto a mano armada, los delincuentes cometieron robos consecutivos contra familias que se encontraban acompañadas de menores de edad.

El pasado 26 de febrero, las cámaras de seguridad captaron el accionar de estos sujetos. A las 10:00 p. m., en Salamanca, en Ate, la banda interceptó a una familia para arrebatarle su vehículo. Apenas una hora después, a las 11:00 p. m., el mismo vehículo plomo fue visto en Santa Catalina, donde amenazaron con armas a otra familia para robarles su camioneta.

"Te ponen la pistola en la cabeza... yo le dije 'llévense todo, váyanse'", relató una de las víctimas. Los delincuentes, que actuaron encapuchados, incluso llegaron a realizar disparos al aire y apuntaron a vecinos que intentaron ayudar desde sus ventanas.

Extorsión tras robo

La modalidad de esta organización no termina con el asalto. Horas después de los robos, los hampones se comunicaron con una de las familias afectadas para exigirle la suma de 10 mil soles a cambio de recuperar el vehículo. "Pregúntale a tu marido si quiere recuperar su carro antes de partirlo (desmantelarlo)... al toque 10,000, si no, no pasa nada", se escucha en uno de los mensajes extorsivos.

Denuncias recurrentes y retiro de rejas

Vecinos de la zona de Salamanca manifestaron que este mismo vehículo color plomo ha sido identificado en otros asaltos ocurridos desde el 23 de enero. Los vecinos creen el incremento de la inseguridad está relacionada con una disposición municipal reciente.

"Desde que han retirado las rejas por disposición del actual alcalde, esto se ha convertido en algo terrible", señaló una ciudadana, quien calificó el sector como la "cuadra del peligro". Los residentes exigen la acción inmediata de las autoridades para identificar y capturar a los integrantes de esta banda.