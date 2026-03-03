Triple asesinato en el Callao: cámaras de seguridad captan ataque armado

Un triple asesinato ocurrido la noche del último domingo en el Callao quedó registrado por cámaras de seguridad de la Municipalidad Provincial, luego de que cuatro sujetos armados irrumpieran en una fiesta de carnaval y abrieran fuego contra los asistentes en el cruce de la avenida Guardia Chalaca con el jirón Atahualpa.

Cámaras registraron ataque y huida de los criminales

El hecho se produjo alrededor de las 7:30 p.m., cuando los atacantes llegaron al lugar y, según las imágenes de videovigilancia, actuaron con extrema violencia contra una de sus víctimas, a quien dispararon reiteradamente antes de abandonarla a un costado de la pista. El ataque generó pánico entre vecinos y participantes de la celebración.

De acuerdo con César Castillo, vocero de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad del Callao, las cámaras municipales lograron captar detalles clave de los presuntos responsables, incluyendo sus características físicas y el vehículo utilizado para huir. Además, vecinos de la zona realizaron llamadas de alerta que permitieron activar la respuesta de seguridad.

Información será clave para investigación policial

Castillo explicó que los registros audiovisuales ya fueron puestos a disposición de la Policía Nacional del Perú y serán fundamentales para identificar a los responsables del crimen, el cual —según las primeras hipótesis— estaría vinculado a disputas por control territorial.

El representante municipal también destacó que la actual gestión edil ha fortalecido el sistema de seguridad ciudadana mediante la instalación de 740 cámaras de videovigilancia, seis centrales de monitoreo y líneas directas de emergencia para denuncias vecinales. Asimismo, señaló que existe comunicación interconectada con la Policía y el Cuerpo General de Bomberos para atender reportes en el menor tiempo posible.