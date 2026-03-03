Chosica: asesinan a joven extranjero tras discutir con sujetos en exteriores de licorería

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un joven de nacionalidad venezolana fue asesinado tras sostener una fuerte discusión con tres sujetos en los exteriores de una licorería ubicada en plena Carretera Central, entre el Jirón Arequipa y el Jirón Arica, en Chosica.

Según información policial, la víctima, identificada como Julio Sibira (22), se encontraba peleando con los individuos cuando uno de ellos sacó un arma y le propinó un disparo mortal. Sibira quedó tendido en el pavimento mientras agonizaba.

Un familiar de la víctima relató que Sibira lo había llamado minutos antes para que pasara a recogerlo; sin embargo, al llegar al punto de encuentro, se dio con la trágica sorpresa de que el joven ya no presentaba signos vitales.

Conmoción por crimen y pedido de justicia

Allegados a Julio Sibira señalaron que el joven había llegado al Perú hace apenas tres meses y que no contaba con más familiares en el país. Su muerte ha generado una profunda conmoción entre quienes lo conocían, quienes describieron el hecho como una "pena grande".

Ante el incremento de la violencia, los vecinos de la zona exigieron mayor presencia de las autoridades y medidas de seguridad efectivas. "Venimos de un barrio donde la autoridad no fluye", manifestó uno de los conocidos de la víctima exigiendo justicia.

Captura del sospechoso

Tras el despliegue de un operativo policial horas después del crimen, los agentes lograron la captura del presunto responsable del asesinato. El detenido permanece bajo custodia policial y está siendo investigado para esclarecer los móviles del ataque.