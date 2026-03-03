¡Atención pasajeros! Cierran estación Gamarra de la Línea 1 del Metro hasta las 2:00 p.m.

Desde las primeras horas de la madrugada, un contingente masivo de agentes de Serenazgo de Lima y efectivos de la Policía Nacional desplegaron un megaoperativo de limpieza y ordenamiento en las inmediaciones del emporio comercial de Gamarra y el mercado de La Parada.

Debido a estas acciones, la estación Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima permanece cerrada y no se permite el ingreso ni salida de pasajeros, tal y como lo corroboró un equipo periodístico de Buenos Días Perú.

Limpieza y retiro de estructuras

El operativo ha logrado recolectar hasta el momento cerca de dos toneladas de basura que se encontraban dispersas en las vías públicas. Asimismo, personal municipal utilizó sierras para cortar estructuras metálicas de puestos informales que obstruían la avenida Aviación. También se procedió al retiro de vehículos abandonados que complicaban el tránsito vehicular en esta vía metropolitana

En la zona se encuentran desplegados agentes del grupo de intervenciones rápidas, inspectores de transporte y personal de gestión del riesgo de desastres, quienes supervisan los predios aledaños para garantizar la seguridad de los transeúntes.

Restricciones en el transporte

Las autoridades confirmaron que los trenes de la Línea 1 no realizarán paradas en la estación Gamarra mientras duren los trabajos. Se estima que la estación retomará su atención habitual a partir de las 2:00 p. m., por lo que se recomienda a los usuarios tomar sus previsiones y utilizar estaciones alternas.

Dificultades en comercios

Aunque el control en la zona de la avenida Aviación e Hipólito Unanue es total por parte de las fuerzas de seguridad, algunos comercios formales han presentado dificultades para abrir sus puertas debido al cerco policial que comprende siete cuadras.