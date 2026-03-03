Rotura de tubería inunda calles y afecta negocios en San Juan de Lurigancho

Una rotura de tubería registrada en el distrito de San Juan de Lurigancho provocó la inundación de varias vías y generó preocupación entre vecinos y comerciantes tras un aniego que se extendió por casi siete cuadras de la avenida Próceres de la Independencia, una de las principales arterias del sector.

El incidente ocurrió cuando una fuga de agua comenzó a expandirse rápidamente, cubriendo pistas y veredas. La zona más afectada fue la calle San Hilarión, donde numerosos negocios resultaron perjudicados. Las imágenes del aniego en San Juan de Lurigancho evidencian la magnitud del problema y la preocupación de los residentes.

Sedapal controla emergencia, pero persisten daños

La empresa Sedapal informó que personal técnico acudió al lugar para controlar la rotura de la tubería y restablecer el servicio, logrando detener la fuga. Sin embargo, pese a la intervención, diversas calles permanecieron inundadas, lo que obligó a vecinos y comerciantes a realizar labores de limpieza para retirar el agua acumulada.

Los residentes de la zona solicitaron apoyo a las autoridades para evitar que este tipo de emergencias se repitan, pues generan pérdidas económicas, afectan el tránsito y las actividades comerciales en uno de los distritos más poblados de Lima.