Panamericana Norte: "Los Mexicanos" siembran el terror con ataques grabados y amenazas a colectiveros

La violencia por el cobro de cupos en el sector transporte ha alcanzado niveles de extrema peligrosidad. Los asesinatos por encargo se han vuelto una constante, teniendo como blanco principal a los colectiveros que operan a lo largo de la carretera Panamericana Norte.

La banda criminal autodenominada "Los Mexicanos" ha demostrado un alto nivel de osadía al grabarse mientras cometen sus ataques. Un caso reciente es el de Christopher López Pariona, un colectivero que fue asesinado mientras esperaba pasajeros en plena vía pública. Los atacantes grabaron el asesinato y se adjudicaron el crimen mencionando el nombre de la banda.

Además de los ataques, los delincuentes difunden videos amenazantes dirigidos a los transportistas que se niegan a "alinearse" con sus exigencias económicas. "A estos los que no se ponen en línea, los vamos a buscar para volarles la cabeza", advierte un sujeto en uno de los videos.

Amenazas en el Óvalo Zapallal

En el Óvalo Zapallal, que funciona como un paradero informal, los colectiveros viven con temor. "Todos los días hay extorsiones y cobros de cupos; lamentablemente ha habido muertes", relató un chofer que accedió a declarar bajo el anonimato, criticando la falta de "mano dura" por parte de las autoridades.

Respuesta policial insuficiente

Pese a que la Policía Nacional logró capturar recientemente a un presunto integrante de esta organización criminal vinculado a los últimos atentados, los transportistas sienten que los operativos son insuficientes.