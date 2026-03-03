Balcázar: Plan Nacional de Seguridad Ciudadana requiere ser reforzado con una legislación especial

El presidente José Balcázar señaló anoche, durante una reunión de trabajo en Palacio de Gobierno, que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se presentará próximamente a fin de que sea evaluado por la ciudadanía.

Al respecto, consideró que el referido plan requiere ser reforzado con una legislación especial para enfrentar con mayor efectividad a las organizaciones criminales que desde hace meses causan terror en todo el país.

MÁS POLICÍAS

Asimismo, otro tema importante para la lucha contra la inseguridad ciudadana, es modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal y también todo el sistema penitenciario del país, informa la agencia Andina.

Finalmente, Balcázar Zelada manifestó que este mes se incorporarán 6 mil policías para reforzar la seguridad en todo el territorio. Detalló que los efectivos serán egresados de 17 escuelas de la Policía Nacional.