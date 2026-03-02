Largas colas de vehículos en grifos de Lima y Callao tras desabastecimiento de GNV

Conductores esperan por horas para abastecerse ante el desabastecimiento del suministro de gas natural vehicular debido a la ruptura de un ducto en Cusco.

ACTUALIZACIÓN

Una fuga de gas natural acompañada de una deflagración en la estación de válvulas de Camisea, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, en Cusco, ha provocado el desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) en Lima, generando colas de hasta seis cuadras en distritos como Pueblo Libre y Chorrillos. Conductores y taxistas han optado por dormir en las estaciones de servicio, donde el precio del combustible ha llegado a subir hasta los S/3.50, mientras que otros grifos han suspendido la atención por falta de suministro o fallas en el sistema.

Ante esta situación, el Ministerio de Energía y Minas ha dispuesto priorizar el abastecimiento para usuarios residenciales, comerciales y transporte público masivo que use exclusivamente GNV. Se estima que las restricciones y las dificultades para los vehículos particulares y taxis podrían prolongarse hasta el 14 de marzo, lo que ha generado gran incertidumbre y pérdidas económicas entre los trabajadores del volante que dependen de este combustible.

Situación en La Victoria y Pueblo Libre

En distritos como La Victoria y Pueblo Libre, las colas que superan las 10 cuadras, donde el sistema de suministro por tubería ha sido restringido o bloqueado, obligando a los conductores a esperar hasta ocho horas. Mientras que en sectores del centro y norte la venta es intermitente y los precios han escalado hasta los S/3.50, en Chorrillos algunas estaciones de Petroperú mantienen un flujo fluido y sin restricciones a un precio de S/1.99.

NOTA ORIGINAL

Decenas de conductores forman extensas filas en distintos grifos de Lima debido al desabastecimiento de GNV (gas natural vehicular). Durante un recorrido por un establecimiento en el distrito de Lince, un equipo de 24 Horas comprobó que numerosos vehículos aguardaban su turno para cargar combustible, mientras los usuarios expresaban su preocupación por la falta de suministro.

La situación se originó tras la ruptura de un ducto de gas natural en Camisea, lo que llevó a declarar en emergencia el abastecimiento por un periodo de catorce días. El Ministerio de Energía y Minas precisó que el incidente corresponde a una fuga de gas acompañada de una deflagración en una estación de válvulas ubicada en el kilómetro 43 del eje energético, en Megantoni, La Convención, Cusco.

Ante este escenario, las autoridades del Ejecutivo dispusieron priorizar el suministro de gas natural para uso residencial y servicios esenciales, lo que implicó restringir la venta de GNV en grifos. La medida afecta principalmente a taxistas y conductores que dependen de este combustible para su actividad diaria.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Como consecuencia, en varios distritos de la capital se observan largas colas y tiempos de espera prolongados. Los conductores esperan que el problema técnico sea solucionado en el menor tiempo posible para evitar mayores pérdidas económicas y complicaciones en el transporte urbano.