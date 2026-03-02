El Agustino: joven habría caído al río Rímac y familia pide apoyo urgente

Una profunda preocupación se vive en el distrito de El Agustino tras la desaparición de Oliver, un joven de 21 años que habría caído al río Rímac la noche del pasado 28 de febrero. Desde entonces, familiares, amigos y vecinos se han organizado para solicitar ayuda a las autoridades y lograr su pronta ubicación.

Cámaras de seguridad registraron el momento previo a la desaparición

Según relataron sus familiares, la única evidencia sobre lo ocurrido proviene de una cámara de seguridad que muestra al joven cruzando la vía pública y, aparentemente, cayendo al río. De acuerdo con el testimonio de sus allegados, Oliver participaba en una reunión social y habría salido del edificio donde se encontraba, presuntamente bajo los efectos del alcohol, en busca de un baño, momento en el que se perdió todo contacto con él.

Un hombre que sería un reciclador que se encontraba por la zona habría advertido la caída del joven y alertó a sus amigos, quienes iniciaron la búsqueda junto a vecinos y agentes policiales. Sin embargo, las labores de rescate no pudieron continuar más allá del puente Dueñas debido a límites de jurisdicción.

Familia exige intervención de la Naval

Ante esta situación, los familiares presentaron una solicitud formal ante la Naval para ampliar la búsqueda en el río Rímac. No obstante, denuncian que hasta el momento no han recibido respuesta ni confirmación sobre el inicio de las acciones correspondientes.

“Pedimos que nos ayuden a encontrarlo, queremos ver el cuerpo”, expresó la tía del joven. Entre lágrimas, la hermana de Oliver también hizo un llamado urgente a las autoridades: “Necesitamos el cuerpo de mi hermano para darle cristiana sepultura. Por favor, le pedimos a la Naval que inicien la búsqueda”.