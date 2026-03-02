SMP: conductor choca contra puesto de frutas y chicharronería y deja dos comerciantes heridas

Un conductor perdió el control de su vehículo e impactó contra dos puestos de venta de alimentos en el distrito de San Martín de Porres. Según vecinos del lugar, quienes evitaron la fuga del responsable, el sujeto se encontraba presuntamente en estado de ebriedad. El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Las Almendras con el jirón Maracuyá.

Delfina, una comerciante de 73 años y propietaria del puesto de frutas afectado, resultó herida tras el impacto. De acuerdo con un documento médico, sufrió contusiones superficiales en el muslo y la pierna. La mujer aseguró que fue “un milagro” haber sobrevivido al accidente. “Estaba sentada y el carro iba a matarme”, relató.

Según su testimonio, el conductor permanece detenido en la comisaría de Independencia. Asimismo, indicó que el chofer se habría comunicado con ella con la intención de llegar a un acuerdo para asumir los daños ocasionados. La adulta mayor señaló que su negocio quedó completamente destruido y pidió apoyo, ya que éste representa su única fuente de ingresos.

El vehículo también arrolló un puesto de venta de chicharrones ubicado en la misma zona, dejando a otra comerciante con lesiones en las piernas, lo que generó alarma entre los vecinos y transeúntes.

Zona de alta peligrosidad

Residentes del sector afirmaron que los accidentes de tránsito son frecuentes en este cruce y recordaron que la directiva vecinal solicitó la instalación de un semáforo en diciembre de 2024, sin obtener respuesta hasta la fecha. “Esta parte es bien transitada, por eso solicitamos en diciembre de 2024 un semáforo, pero a la fecha no tenemos respuesta”, manifestó una vecina.

Debido a la alta afluencia peatonal y comercial en la zona, los habitantes expresaron su preocupación ante la posibilidad de que futuros accidentes puedan tener consecuencias fatales.