Elio Riera defiende a Marisel Linares por caso Lizeth Marzano: esto dijo el abogado

Defensa legal de la periodista se pronunció sobre el vínculo de la comunicadora en el accidente ocasionado por Adrián Villar.

A más de 10 días del accidente protagonizado por Adrián Villar, que tuvo como consecuencia el fallecimiento de la deportista Lizeth Marzano, el abogado de Marisel Linares, Elio Riera, señaló en Buenos Días Perú que su patrocinada no recibió una adecuada asesoría legal antes de emitir el comunicado relacionado con la muerte de la joven de 21 años.

“Debió precisar de manera integral en el comunicado lo que había ocurrido y esto obedeció a una orientación legal que no era la idónea (…) Cuando asumimos su defensa, nos apersonamos ante la Fiscalía para declarar y que se tome su testimonio”, manifestó el letrado.

NO ENCUBRIÓ A ADRIÁN VILLAR

De acuerdo con la defensa legal, la periodista no ocultó información relacionada con Adrián Villar tras el accidente. Asimismo, precisó que será el propio joven quien deberá responder ante las autoridades por el fallecimiento de Lizeth Marzano, mientras la familia de la víctima continúa exigiendo justicia.

“Con respecto al señor Villar, le corresponderá señalar en su momento quién le indicó que se entregue y quién le dijo que no. En cuanto a la señorita Marisel Linares, es un tema distinto (…) La señorita Marisel Linares no lo encubrió”, afirmó Riera.