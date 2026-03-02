Viuda de víctima de atropello en av. Abancay: "No hay justicia para quienes quedamos desamparados"

Las víctimas del atropello ocurrido la mañana del pasado viernes 21 de junio del 2024, en la avenida Abancay con el cruce de la avenida Nicolás de Piérola, en el Cercado de Lima, continúan esperando justicia.

Carlos Murua, es una de las víctimas del atropello quien falleció meses después a causa de las lesiones que tuvo. Han pasado 9 meses desde su fallecimiento y hasta ahora su familia no encuentra justicia ni apoyo ya que dejó a una menor de edad en la orfandad.

En diálogo con Buenos Días Perú, la viuda de Murua Franco señaló que nadie se ha comunicado con ellos para ver la situación económica y emocional hasta el momento. "Es un proceso que se ha dilatado bastante, mucho", dijo.

Señala demoras en proceso legal

La familia ha tenido una serie de audiencias y requerimientos. "El último toca el mes de abril, pero esto se suspendió el mes de octubre, es bastante tiempo, siempre hay contratiempos, parece que fueran mil excusas para resolver este caso", agregó.

Sin respuesta de responsable de atropello

Asimismo, la viuda indicó que tuvo un abogado de oficio, pero no funcionó por lo que se realizó el cambio. Ella espera algún tipo de respuesta económica de parte del conductor, quien se encuentra con comparecencia restringida.

Pedido de justicia y apoyo

"No hay justicia acá, en el proceso en el que nosotros quedamos, no se ve una mano solidaria, que no hay justicia para quienes quedamos desamparados", puntualizó. Si usted quiere ayudar a la familia puede comunicarse de manera responsable al número 986041407.