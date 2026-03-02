Callao: agente de seguridad muere atropellado por furgón en av. Venezuela

El conductor del camión estaría en aparente estado de ebriedad. El chofer subió la berma central, derribó árboles y se empotró contra una pared tras impactar a la víctima.

Un agente de seguridad murió tras ser atropellado por un conductor en aparente estado de ebriedad. El hecho ocurrió la mañana de este lunes 2 de marzo, a la altura de la cuadra 7 de la avenida Venezuela, en el Callao.

Según testigos, la víctima se encontraba caminando por la zona cuando fue interceptado por el conductor de un camión de mudanza, quien perdió el control de la unidad y derribó algunos árboles.

El furgón subió la berma central y se trasladó hasta el carril aledaño en donde se encontraba caminando el vigilante identificado como Efraín Melgarejo tras terminar de trabajar en una empresa cercana.

Árboles derribados, camión empotrado y diligencias