VES: fiscalizadores intervienen discoteca y terminan detenidos en comisaría

Fiscalizadores acudieron tras el llamado de los vecinos. Pese a que el local está en Villa El Salvador, agentes policiales de Chorrillos intervinieron a los inspectores.

Fiscalizadores de Villa el Salvador intervinieron una discoteca ante la queja de vecinos, pero terminaron detenidos por la policía y conducidos a la comisaría. El hecho ocurrió el último domingo en la Playa Venecia.

En diálogo con Buenos Días Perú, Vanessa Calsin, Subgerente de Fiscalización Administrativa de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, indicó que acudieron tras el llamado de los vecinos por los ruidos y ante la falta de presencia policial.

"Nosotros nos acercamos dispuestos para pedirles documentos que deberían tener en mano para asegurarnos de que tienen todo el regla y poder retirarnos", aseveró. La fiscalizadora agregó que en el local les mencionaron que tenían los permisos correspondientes, pero se dieron con la sorpresa de que se había armado un escenario para un concierto chicha.

Fiscalizadores son llevados a comisaría de Chorrillos

La trabajadora edil señaló que al salir uno de los representantes del local, le mencionó que tenía conocidos y llamó a dos policías quienes acudieron al lugar y los increparon por supuestamente alterar la vía pública; sin embargo, los efectivos policiales los condujeron a la comisaría de Chorrillos.

Fiscalizadores tomarán acciones e indignación vecinal

"Nos han llevado y no nos han dejado culminar con el trabajo que estábamos realizando. No se culminó", agregó. Calsin mencionó que tomarán cartas en el asunto ya que necesitan el apoyo de la policía para realizar su labor y no que interfieran.

Una de las vecinas expresó su indignación y dijo que llamaron a fiscalización por disturbios que se presentan en la zona por los conciertos chicha. Pese a que el local se encuentra en Villa el Salvador, al lugar acudieron agentes de Chorrillos.