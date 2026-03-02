Anciana de 89 años muere tras incendio en su vivienda en Chorrillos

Una anciana de 89 años murió durante un incendio registrado en su vivienda ubicada en la cuadra 2 de la calle Dos, en el distrito de Chorrillos. La víctima se encontraba postrada en su cama por lo que no pudo escapar por sus propios medios.

Los vecinos colocaron escalares en los exteriores de la vivienda para que los ocupantes puedan salir por las ventanas. En medio de la desesperación de la familia, intentaron hacer una cadena con sábanas para poder escapar.

Según información preliminar, el incendio se originó en el primer piso de inmueble donde se encuentra un vehículo; sin embargo, se desconoce la causa del siniestro, pero no se descarta que se trate de un corto circuito.

Familia se salva tras saltar por ventana

De acuerdo a familiares y testigos, la adulta mayor estaba postrada en una cama porque sufría de múltiples enfermedades. Pese a que la anciana no pudo salir del predio, sus hijos, nietas y una gestante lograron salvarse tras saltar por la ventana.

Controlan incendio y diligencias

Los bomberos acudieron hasta la zona y ya han controlado la emergencia. Cabe resaltar, que la casa se encuentra completamente cercada porque la policía va a iniciar las diligencias para el levantamiento del cadáver.