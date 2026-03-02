Callao: asesinan a hombre y dos menores de edad mientras jugaban carnavales

De acuerdo a testigos, los menores se encontraban jugando carnavales en la vía cuando fueron alcanzados por los impactos de bala.

Un nuevo crimen se registra en el Primer Puerto en pleno estado de emergencia. Tres personas murieron, entre ellos dos menores de edad, en el cruce de los jirones García Calderón con Atahualpa, en el Callao.

De acuerdo a testigos, los menores de edad se encontraban jugando carnavales en la vía cuando fueron alcanzados por los impactos de bala propinados por los delincuentes que llegaron hasta la zona.

Familiares de uno de los fallecidos llegaron para reconocer el cuerpo tendido en el lugar del ataque. Mientras que los familiares de los menores se encuentran en los exteriores del hospital Daniel Alcides Carrión.

Posible ajuste de cuentas y diligencias

Hasta el lugar, llegaron peritos de criminalística y efectivos policiales para realizar las diligencias correspondientes. Según indicaron algunos testigos, este ataque se trataría de un posible ajuste de cuentas.

Cabe resaltar, que en la zona no se observan cámaras de seguridad que sirvan para identificar y dar con el paradero de los responsables del ataque. La policía ya ha iniciado las investigaciones respectivas del caso.