Lluvias disparan precios de alimentos en Lima: arveja llega a S/ 18 el kilo

Las intensas lluvias que afectan diversas regiones del país empiezan a sentirse con fuerza en los mercados de la capital. En un recorrido por centros de abasto de Lima se constató un fuerte incremento en el precio de la arveja, que ha alcanzado los S/ 18 por kilo en el distrito de Jesús María.

Los comerciantes atribuyen el alza a las precipitaciones que golpean el interior del país, principal zona de abastecimiento. Algunos vendedores indican que el problema no es solo el encarecimiento, sino también el estado en el que llega el producto.

Ventas en caída

El incremento ha provocado una notoria reducción en el consumo. Antes el kilo de arveja costaba entre S/ 5 y S/ 7. Si antes los clientes adquirían entre 15 y 20 kilos de alverja, ahora apenas llevan cinco.

La arveja no es el único producto afectado. La papa amarilla pasó de S/ 1.80 a S/ 6.00 el kilo. Los comerciantes advierten que el traslado desde el centro del país está generando mermas considerables.

Se elevan precios de limón, culantro y pollo

En tanto, el limón —procedente del norte— subió a S/ 8.00 el kilo. Mientras que el culantro ahora ha llegado a costar S/7.00. Mientras que en el mercado Chacra Colorada de Breña, el precio del pollo ha llegado a pasar de S/9.00 a S/12.00.