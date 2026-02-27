Delincuente hace forado para robar en una botica en Los Olivos

La inseguridad en las boticas de Lima y Callao continúa siendo crítica, marcada por modalidades de robo que van desde el asalto armado hasta el hurto estratégico por bandas organizadas.

Esta vez en el distrito de Los Olivos, las cámaras de seguridad de una botica captaron el preciso momento en que un delincuente realiza un forado para ingresar al local para robar.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local comercial, se le observa completamente agachado, revisando y rebuscando cuidadosamente las cajas que en contaba en su camino.

Imágenes de cámaras ayudaran a su captura

Los videos muestran cómo explora el lugar con cautela ayudado por una linterna. El ladrón logró llevarse productos de alto valor y afuera del local lo espera uno de su cómplice con quien huyó del lugar tras cometer el robo.

Cabe señalar que, tras la denuncia del robo, agentes de la PNP llegaron hasta la botica para realizar las diligencias de ley y con las imágenes de las cámaras poder dar con el responsable.