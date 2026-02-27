Caso Lizeth Marzano: analizan reacción del entorno de Adrián Villar

Tras más de siete días del atropello protagonizado por Adrián Villar, que terminó con la muerte de la deportista Lizeth Marzano, la psicóloga Erika Valdivieso analizó las reacciones de los padres del joven de 21 años y brindó detalles sobre la actitud asumida por sus familiares tras el accidente.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, la especialista señaló que los apoderados de Villar no habrían tenido la capacidad de reaccionar adecuadamente minutos después del trágico hecho, debido al impacto emocional que significó enterarse del fallecimiento de la joven.

“Tenemos tres momentos: el atropello, la falta de auxilio y, finalmente, la huida. Las personas, cuando están en shock, pueden reaccionar con evitación, intentando escapar de las consecuencias. El shock emocional es una respuesta de la mente ante una situación de crisis o estrés extremo (…) quien atropella a una persona puede entrar en estado de shock”, explicó.

REACCIÓN DE ADRIÁN VILLAR TRAS ACCIDENTE

Al ser consultada sobre la decisión de Adrián Villar de no brindar ayuda a Lizeth Marzano tras haberla embestido con su vehículo, Valdivieso indicó que también existe la posibilidad de que el joven no haya experimentado plenamente un estado de shock. “Estamos hablando de un joven de 21 años que probablemente no ha atravesado crisis emocionales importantes; seguramente ha tenido pocas”, sostuvo.

Finalmente, la especialista precisó que los familiares del joven debieron orientarlo para afrontar la situación desde el primer momento. “Lo correcto era indicarle que permaneciera en la escena y ayudarlo a enfrentar lo ocurrido (…) allí se evidencia una responsabilidad por parte de los adultos”, concluyó.