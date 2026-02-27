¡Alerta por incremento del caudal del río Rímac! Podría desbordarse en las próximas horas

En medio de las constantes lluvias que se registran en diversas regiones del país y en Lima Metropolitana, el río Rímac estaría muy cerca de desbordarse tras haber superado el umbral rojo, situación que ha generado preocupación entre autoridades y vecinos de las zonas aledañas.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el Malecón Checa, en San Juan de Lurigancho (SJL), donde comprobó que el caudal del río se ha incrementado más de lo habitual y que la corriente presenta una fuerte intensidad, lo que revive el temor por emergencias ocurridas años atrás.

Con el objetivo de evitar una tragedia, en distintos puntos se han colocado rocas y material de contención como parte de un plan de contingencia destinado a reducir el impacto ante un posible desborde del río Rímac, provocado por las intensas precipitaciones en la sierra central del país.

¿QUÉ SIGNIFICA SUPERAR EL UMBRAL ROJO?

La situación resulta preocupante debido a que el caudal registrado en la estación hidrológica de Chosica superó el umbral rojo durante la tarde-noche del jueves 26 de febrero, escenario que podría generar desbordes e inundaciones en distritos como Chaclacayo y Chosica.