La Victoria: enorme árbol cae sobre miniván en avenida Santa Catalina

Momentos de tensión se vivieron en el distrito de La Victoria luego de que un antiguo árbol cediera repentinamente y cayera sobre una miniván en movimiento, generando alarma entre conductores y vecinos que presenciaron el incidente.

Árbol colapsa sobre vehículo en plena avenida

El hecho ocurrió en la cuadra tres de la avenida Santa Catalina, cuando un árbol de gran tamaño se desplomó inesperadamente e impactó directamente contra la parte delantera del techo de una miniván que circulaba por la zona. El fuerte golpe causó daños materiales en el vehículo y obligó a detener el tránsito vehicular por varios minutos.

A pesar de la violencia del impacto, los ocupantes del vehículo resultaron ilesos, evitando así una posible tragedia. Testigos señalaron que el estruendo alertó a comerciantes y transeúntes, quienes acudieron rápidamente para verificar el estado de los pasajeros.

Preocupación vecinal

Personal de la Municipalidad de La Victoria llegó al lugar y trabajó durante más de una hora para cortar el tronco y retirar la unidad afectada, restableciendo progresivamente la circulación. Sin embargo, la caída del árbol también dañó dos postes de telecomunicaciones que quedaron con riesgo de colapso, aumentando el peligro en la zona.

Vecinos advirtieron que en la avenida Santa Catalina existen árboles de gran antigüedad que podrían representar un riesgo estructural. Recordaron además que en agosto de 2025 ocurrió un hecho similar en la avenida San Eugenio, a solo dos cuadras del lugar, cuando otro árbol cayó sobre un camión estacionado, reavivando el debate sobre el mantenimiento y supervisión del arbolado urbano en La Victoria.