San Martín de Porres: sicarios asesinan a promotor de ventas cuando iba a la librería

La inseguridad ciudadana vuelve a cobrarse una vida de una persona. Un violento ataque armado terminó con la muerte de José Luis Mamani, promotor de ventas y padre de familia, generando conmoción entre vecinos y familiares que aún buscan respuestas sobre el móvil del crimen.

Ataque armado ocurrió frente a librería en SMP

El asesinato se registró en la urbanización Manizales, en el distrito de San Martín de Porres, cuando José Luis Mamani acudía a un inmueble que funciona como librería para comprar forros escolares para los útiles de sus hijos. En ese momento, dos sujetos armados llegaron al lugar en una moto lineal y, sin mediar palabra, comenzaron a dispararle.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, la víctima intentó escapar al verse acorralada; sin embargo, los sicarios continuaron disparando mientras lo perseguían hasta que cayó gravemente herido en la vía pública. Los atacantes finalmente le dispararon nuevamente, acabando con su vida tras recibir entre diez y doce impactos de bala.

Familia denuncia sospechosa vigilancia previa

Los familiares señalaron que José Luis Mamani no había recibido amenazas ni tenía conflictos conocidos, por lo que desconocen las razones detrás del ataque. No obstante, su pareja reveló que días antes del crimen una camioneta sospechosa permanecía estacionada frente a su vivienda y volvió a ser vista en los alrededores poco antes del atentado.

Ante esta situación, indicaron que intentaron comunicarse con la central de emergencias 105 para alertar sobre el vehículo, pero no obtuvieron respuesta. La Policía Nacional llegó posteriormente al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes, mientras vecinos expresaron su indignación por el asesinato del trabajador, descrito como un padre responsable y querido en la zona.