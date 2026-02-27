Extorsionadores asesinan a balazos a otro mototaxista en una calle de Breña

En Lima y Callao, la crisis de inseguridad vinculada a la extorsión ha alcanzado niveles críticos, cerrando el 2025 con cifras alarmantes y manteniendo una tendencia violenta a inicios de 2026.

Los sectores más golpeados son el transporte público, pequeños comerciantes (barberos, bodegueros) y el gremio artístico

Esta vez en el distrito de Breña, un hombre identificado como Ángel Parra Torres, de nacionalidad venezolana, fue asesinado a balazos por un falso pasajero al interior de su unidad.

Alquilaba una mototaxi para ganarse la vida

El crimen ocurrió en el jirón Mantaro con la avenida Venezuela y según informan algunos testigos y colegas, Parra Torres pertenecía a la Asociación "Los Caminos de Breña" y trabajaba con una moto que alquilaba para ganarse la vida.

Trascendió que esta empresa viene siendo víctima de extorsión por parte de un grupo que se hace llamar “Los de la Federación”, que incluso dejaron una misiva luego de cometer el crimen.

Cabe señalar que, la empresa de transportistas a la que pertenecía la víctima anunció que no saldrá a trabajar en las próximas horas y ha solicitado resguardo policial como medida de protección.