Santa Anita: cae banda que extorsionaba obras de construcción

La extorsión en obras de construcción continúa expandiéndose en Lima. Esta vez, un operativo encubierto permitió a la Policía Nacional capturar a una peligrosa banda criminal que operaba bajo amenazas contra ingenieros y obreros en el distrito de Santa Anita.

Operativo encubierto permitió captura de extorsionadores

Agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú ejecutaron un operativo estratégico tras recibir la denuncia del jefe de una obra de construcción que venía siendo intimidado por más de nueve sujetos. Los delincuentes exigían cupos laborales a cambio de brindar una falsa protección, advirtiendo que, de no acceder a sus demandas, atentarían contra los trabajadores del proyecto.

Para concretar la intervención, los policías se mimetizaron como obreros dentro de la construcción y utilizaron drones y micrófonos que permitieron registrar las amenazas y reunir pruebas clave contra la organización criminal denominada ‘Los chalacos de Leonel’, dedicada presuntamente a la extorsión sistemática de empresas constructoras en Santa Anita.

Amenazas, antecedentes y vínculos con crimen previo

Según informó el coronel PNP Carlos Alcántara, esta mafia operaba bajo la modalidad de exigir cupos de trabajo ficticios con el objetivo real de obtener dinero mediante amedrentamiento. “Piden cupos de trabajo para que supuestamente den seguridad, pero son ficticios, solo es para exigir dinero”, precisó.

Durante la intervención, la Policía incautó teléfonos celulares que contenían mensajes de amenazas dirigidas a trabajadores de distintas obras de construcción en Lima. Además, se confirmó que más de la mitad de los detenidos cuenta con antecedentes penales y estarían vinculados a un caso similar ocurrido anteriormente en Surco, donde una extorsión terminó con la muerte de una persona.