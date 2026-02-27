Santa Clara: policía rescata cuerpo en islote del río Rímac

La Unidad de Rescate de la Policía Nacional recuperó el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba en un islote del río Rímac, a la altura de la zona de Los Álamos, cerca de Santa Clara, en el distrito de Ate.

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones de la avenida Pista Nueva, a la altura del paradero del mismo nombre y cerca del Club Internacional.

Helicóptero realizó el rescate

Según primeras informaciones, debido a la fuerza del caudal del río y lo inaccesible del terreno, se realizó una operación de alta complejidad para rescatar los restos utilizando un helicóptero.

Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado y las autoridades investigan si el fallecimiento se debió a un accidente por caída o si el cuerpo presenta signos de violencia.

Cabe señalar que, este hallazgo se suma a otros reportados recientemente en el río Rímac, incluyendo el rescate de otro cuerpo en la zona de Chaclacayo el pasado 23 de febrero y el fallecimiento del suboficial Patrick Ospina mientras intentaba salvar a un perro días antes.