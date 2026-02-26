Nueva fuga en Maranguita: tres internos trepan muro y escapan de centro juvenil

Una nueva fuga de internos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, volvió a encender el debate sobre la permanencia de este establecimiento en el distrito de San Miguel.

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Miguel captaron el momento en que uno de los internos trepa el muro perimétrico del centro y logra salir sin mayores dificultades. Segundos después, el adolescente ya se encontraba en la vereda, donde lo esperaba otro joven.

Imágenes de videovigilancia de la Municipalidad de La Perla muestran a los tres internos caminando por las calles del distrito tras concretar la fuga. Minutos más tarde, al advertir la presencia de serenazgo, intentaron huir en distintas direcciones; sin embargo, fueron reconocidos y capturados.

Carlos Tineo, gerente de Seguridad Ciudadana, informó que los tres intervenidos son mayores de edad, de nacionalidad extranjera y cumplían internamiento por el delito de robo agravado. En un primer momento se manejó la hipótesis de que los jóvenes habrían adormecido a su cuidador para facilitar la fuga. No obstante, el director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), Francisco Naquira, descartó esta versión de manera preliminar.

HECHO NO ES AISLADO

Vecinos de la zona señalaron que no es la primera vez que se registran incidentes en Maranguita. Recordaron que meses atrás se produjo una revuelta que terminó con un incendio al interior del recinto, lo que incrementó la sensación de inseguridad en el sector.