¡Peligro en la Vía Expresa! Paneles políticos a punto de caer en San Isidro

En la Vía Expresa, en sentido de sur a norte, a la altura de San Isidro, vecinos y conductores denunciaron que varios carteles publicitarios de propaganda política, colocados con miras a las elecciones 2026, se encuentran deteriorados y a punto de caer, poniendo en riesgo a peatones y automovilistas.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la zona y constató que algunos paneles presentan estructuras inestables y visibles daños, lo que incrementa el peligro ante fuertes vientos o un eventual colapso que podría desencadenar una tragedia.

En el mismo punto donde se realizó la denuncia, los vecinos advirtieron otra problemática: la presencia de personas en situación de calle que, en aparente estado de ebriedad, queman basura en la vía pública, generando densas columnas de humo que afectan la visibilidad y representan un riesgo para la comunidad.

CARTEL PUBLICITARIO APLASTÓ A JOVEN

Una situación similar se reportó en Ate, donde la caída de un cartel publicitario terminó aplastando a un joven que se desplazaba en motocicleta. El impacto lo hizo caer sobre la pista, generando momentos de tensión entre los testigos del hecho.