¿Por qué la policía no detuvo a Adrián Villar tras el accidente?

La situación legal de Adrián Villar, investigado por el atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano el pasado 17 de febrero ha cambiado recientemente tras días de cuestionamientos sobre el accionar de las autoridades.

Inicialmente, la policía no lo detuvo debido a que el sospechoso huyó del lugar del accidente y no fue capturado en flagrancia.

Además, se han reportado la falta de acción fiscal inmediata y se cuestiona por qué el fiscal de turno no ordenó su persecución o detención inmediata la misma noche del suceso, pese a la existencia de cámaras de seguridad en el distrito de San Isidro.

También trascendió que la Policía Nacional del Perú (PNP) solicitó inicialmente la detención preliminar de Villar y de la periodista Marisel Linares, dueña del vehículo implicado en el accidente, pero la Fiscalía no procedió en ese momento.

Detención preliminar para Villar

Tras la difusión de nuevos videos donde se ve a Villar reunido con familiares poco después del accidente, se desmintió que estuviera hospitalizado y el caso dio un giro.

Esta madrugada, la Policía Nacional detuvo preliminarmente a Adrián Villar Chirinos, la intervención se realizó tras un allanamiento en la vivienda de sus familiares ubicada en el distrito de Miraflores.

Sobre estos cuestionamientos el exministro del Interior, el general en retiro Remigio Hernani indicó que “Los agentes no puede ingresar un inmueble así y a los 8 minutos salir y no pasó nada. Yo no sé las circunstancias, no podría precisarlo, pero definitivamente si ha habido una actuación policial tiene que haber actas”, refiriendo al día del accidente donde perdió la vida la deportista peruana.

“En este caso, irregularidades hay y lo que es necesario es investigar, esclarecer y concluir fehacientemente que hay una irregularidad y sancionarla”, agregó el exministro del Interior

Cabe señalar que, la medida de detención preliminar tiene una duración de 72 horas, tiempo en el cual se realizarán las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.