La Victoria: se registra incendio en vivienda dentro de una quinta

Un incendio se registra la mañana de este jueves 26 de febrero, en una vivienda dentro de una quinta ubicada en la cuadra 7 de la calle García Naranjo, en el distrito de La Victoria. La emergencia obligó a la evacuación inmediata de los residentes, mientras varias unidades del Cuerpo General de Bomberos trabajan en el lugar.

Según los vecinos, el fuego se habría iniciado debido a un cortocircuito provocado por las intensas lluvias registradas durante la madrugada. El riesgo de que las llamas se propaguen es alto, ya que la quinta está construida con adobe y quincha, materiales altamente inflamables.

Los residentes lograron retirar algunas de sus pertenencias como balones de gas, para evitar explosiones. Información preliminar señala que el fuego se habría originado en una habitación del segundo piso que se encuentra abandonada.

Atención de afectados y dificultades técnicas

Personal de Serenazgo y paramédicos de la Municipalidad de La Victoria llegaron al punto para brindar asistencia a los vecinos, algunos de los cuales resultaron afectados por la inhalación del humo.

Los bomberos tienen dificultades para controlar el siniestro debido al desabastecimiento de agua. El hidrante más cercano se encuentra a una distancia considerable de la quinta, lo que ha retrasado las labores. Hasta el momento, más de tres unidades y una docena de efectivos realizan labores para acceder a la parte superior del predio.