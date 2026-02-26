Callao: asesinan a balazos a chofer de combi en la avenida Argentina

Un nuevo ataque contra el sector transporte se registra en el Primer Puerto. Un conductor de una combi de la empresa PASA, conocida como "La Argentina", fue asesinado a balazos. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Santa Rosa y Argentina, en el Callao.

Según la hipótesis policial, el conductor se encontraba solo en la unidad, ya que acababa de terminar su turno y se disponía a dirigirse a su vivienda. En ese momento, un sujeto se acercó a la ventana del chófer y realizó varios disparos directamente a su cabeza.

La víctima ha sido identificada como Segundo Timoteo Vázquez. Los transportistas de esta región se encuentran rodeados por bandas criminales identificadas por la policía con cabecillas como alias como "Chucky" y "Timoteo".

Conductores continúan circulando

A pesar del ataque contra uno de los conductores, las unidades de la empresa PASA continúan circulando con normalidad, transportando a pasajeros en su ruta habitual desde el Cercado de Lima hacia el Callao.

Más ataques en el Callao

Cabe resaltar, que en la región Callao se vienen registrando diversos atentado por bandas criminales. El último 17 de febrero, una combi fue atacada y la semana pasada, una unidad de la misma ruta terminó incendiada.