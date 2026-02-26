Ventanilla: sicarios en moto atacan a balazos a madre de familia frente a su hija

Una madre de familia fue atacada a balazos por sicarios en presencia de su menor hija de aproximadamente 11 años. El hecho ocurrió en el primer sector del asentamiento humano Nuevo Pachacútec, en el distrito de Ventanilla.

El ataque se produjo al promediar las 7:15 p.m. del último miércoles. Según testigos, Elizabeth Flores Huamán se encontraba en un paradero esperando un vehículo para dirigirse a su centro de labores. En ese momento, dos sujetos a bordo de una moto lineal descendieron desde la zona del cerro Cachito.

Los delincuentes, quienes habrían estado merodeando la zona previamente, esperaron al costado de un poste y dispararon contra la mujer apenas la identificaron. La mujer de aproximadamente 40 años recibió tres impactos de bala, dos en los hombros y uno en la mano derecha.

Pedido de auxilio y vecinos trasladan a herida

Tras los disparos, la menor de edad gritó desesperadamente pidiendo auxilio para su madre, quien quedó tendida en el suelo sujetándose las heridas. Ante la ausencia de una ambulancia, los vecinos y familiares tuvieron que trasladar a la víctima en un vehículo particular hacia el Hospital de Ventanilla.

"La señito estaba con su criatura saliendo a trabajar. Hasta la propia policía está desprotegida y no quiere meterse", declaró una vecina indignada por la inseguridad que se vive en la zona.

Investigación en curso

Efectivos de la comisaría de Pachacútec, el Escuadrón de Emergencia y la Depincri llegaron al lugar para cercar la escena a la espera de los peritos de criminalística y el fiscal de turno. Las autoridades informaron que existen cámaras de seguridad privadas en la zona que habrían captado el momento exacto del ataque.