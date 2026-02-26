Detienen a Adrián Villar tras nueve días de la muerte de Lizeth Marzano

Esta madrugada, Adrián Villar Chirinos fue detenido de manera preliminar por la Policía Nacional del Perú (PNP), exactamente nueve días después del atropello que causó la muerte de la deportista nacional Lizeth Marzano en el distrito de San Isidro.

El Poder Judicial ordenó su detención preliminar tras las investigaciones de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (DIVPIAT).

Imágenes fueron claves para su detención

Como se recuerda, cámaras de seguridad y testimonios revelaron que, tras el accidente donde murió la deportista peruana, Villar no auxilió a la víctima y se reunió con sus familiares y conocidos en un parque cercano.

Ante las nuevas evidencias, la Fiscalía también evalúa la participación de la periodista Marisel Linares, quien es propietaria del vehículo implicado en el delito y madrastra del detenido, por presunto encubrimiento, tras difundirse imágenes de ambos juntos poco después del suceso.

Cabe señalar que, previamente, ya se le habían dictado 9 meses de impedimento de salida del país. Ahora el Ministerio Público lo investiga por presunto homicidio culposo, fuga del lugar del accidente y omisión de socorro. La fiscalía estima una posible pena de hasta 8 años de cárcel.