Basura y olor desagradable en el Mercado de Frutas: ambulantes serían los responsables

Grandes montículos de basura y un olor desagradable reciben diariamente a los compradores que acuden al Mercado de Frutas, en La Victoria. Según los comerciantes, los desperdicios que se acumulan en los exteriores del centro de abastos serían consecuencia de la venta ambulatoria en la zona.

Un equipo de Buenos Días Perú recorrió el lugar y pudo constatar la presencia de grandes montículos de desechos expuestos ante la vista de los transeúntes. Algunos peatones incluso utilizan mascarillas para poder caminar por el sector y evitar llevarse una mala experiencia debido al fuerte olor.

LLAMADO AL MUNICIPIO

Ante esta situación, los comerciantes del Mercado de Frutas hicieron un llamado a las autoridades de la Municipalidad de La Victoria para que destinen personal e inicien trabajos de limpieza, los cuales, según indicaron, no se realizan desde hace tiempo.

“Más que nada pedimos la limpieza. Nosotros trabajamos con frutas y hay personas (ambulantes) que compran aquí para vender al público y dejan la basura. Pedimos que la retiren porque el olor es muy fétido”, declaró uno de los comerciantes.

Finalmente, se conoció que la comuna habría empadronado a los vendedores informales mediante el pago de S/ 1200 por un año. No obstante, estos continuarían abonando S/ 350 mensuales, por lo que los comerciantes consideran complicado que sean desalojados de los exteriores del mercado.