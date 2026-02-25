Capturan a banda de extorsionadores que usaba una barbería como búnker en Ventanilla

En el distrito de Ventanilla, un operativo por parte de la División de Investigación de Robos de la PNP, permitió la desarticulación de una banda que utilizaba una barbería como búnker.

Los detenidos estarían inmersos en delitos de extorsión e involucrados en el ataque contra un conductor de la empresa de transportes Sagrado Corazón en Collique, hecho ocurrido alrededor de las 6 de la tarde de ayer.

Cayeron en su búnker

La barbería ubicada en la avenida Gambetta, cerca al paradero Centro, en Ventanilla, no era solo un negocio común, sino que aparentemente funcionaba como fachada de esta organización criminal.

Desde ese lugar, los presuntos integrantes planificaban atentados extorsivos contra empresas de transporte y grababan videos amenazantes para intimidar a sus víctimas.

Cabe señalar que, la policía logró la detención de cuatro personas, y estos serían parte de la banda conocida como “Los Garkas del Crimen”. Según las primeras indagaciones, estarían implicados en delitos como extorsión, sicariato y robo agravado en distritos de Lima Norte.