Julio Rodríguez sobre Adrián Villar: “Las imágenes no revelan que estaba en estado de shock”

La deportista Lizeth Marzano Noguera, campeona nacional de buceo libre y apnea, falleció trágicamente el pasado 18 de febrero tras ser atropellada mientras entrenaba en el distrito de San Isidro, un caso que sigue causando conmoción.

El trágico suceso ocurrió frente al Lima Golf Club, en la avenida Camino Real cuando la atleta se encontraba corriendo como parte de su entrenamiento cuando fue impactada por un vehículo a alta velocidad.

El responsable fue identificado como Adrián Alonso Villar Chirinos, de 21 años, que huyó de la escena sin prestar auxilio a la víctima. Se entregó a las autoridades casi 72 horas después del incidente, pero inicialmente no fue detenido, lo que generó indignación pública.

Aparecen nuevas imágenes

Sobre este caso y con nuevas imágenes que desbaratan la coartada de la hospitalización de Villas, el abogado penalista Julio Rodríguez señala que “Las imágenes no revelan que estaba en estado de shock”.

“Una persona en esa situación, que se ha visto involucrado en un accidente de esa naturaleza, definitivamente puede estar en un estado de stock, pero estas imágenes no revelan esta situación y no existen informes médicos que puedan acreditar lo contrario”, indicó el abogado penalista

Cabe señal que, el Poder Judicial ha dictado 9 meses de impedimento de salida del país contra Villar Chirinos mientras se le investiga por presunto homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.