Carlos Bruce sobre obras en Surco: "Las propiedades subirán entre un 20% y 30% de su valor"

En medio de las obras de remodelación en la histórica plaza de Surco Pueblo, el alcalde Carlos Bruce defendió el proyecto denominado "Supermanzana", el cual ha generado algunas molestias entre los vecinos debido a las demoliciones y el cierre de vías.

Bruce explicó que la obra consiste en reemplazar el asfalto por adoquines para crear un entorno de "tráfico calmo", similar al Centro Histórico de Lima. "Es histórico, nunca en Surco Pueblo se habían invertido 16 millones de soles. La idea es que la prioridad la tenga el peatón; los carros podrán pasar, pero a una velocidad muy lenta", dijo a Buenos Días Perú.

El burgomaestre destacó que este cambio traerá una plusvalía directa para los residentes. "Todas las propiedades aumentan de valor porque el entorno urbano será estilo colonial... subirán entre un 20% o 30% su valor". Además, precisó que se fomentará la gastronomía y el comercio, aunque aclaró que no se permitirán discotecas ni bares en la zona.

Alcalde responde por quejas de residentes

Ante las quejas de vecinos por el ruido y el polvo, Bruce pidió paciencia y aseguró que la obra culminará en noviembre de este año. Durante el proceso, también se están renovando las redes de desagüe y realizando el cableado subterráneo.

Crítica Vía Expresa Sur

El alcalde también se pronunció sobre la problemática de la Vía Expresa Sur, señalando que la falta de puentes peatonales adecuados ha dividido al distrito. "San Roque tiene las viviendas a un lado y la parroquia y colegios al otro. ¿Cómo hace la gente para cruzar? Tiene que cruzar corriendo porque no se han hecho los puentes con ascensores como estaba previsto", expresó.

Bruce calificó de "alivio" los puentes provisionales colocados por la Municipalidad de Lima, pero advirtió sobre su peligrosidad para los adultos mayores. Exigió que, por emergencia ante los atropellos y fallecidos registrados, se construyan de inmediato puentes con ascensores e intercambios viales.

Relación con alcalde de Lima

Sobre su actual relación con la comuna capitalina, ahora bajo el mando de Renzo Reggiardo, Bruce destacó que existe una comunicación "fluida" debido a la amistad de años que mantiene con el alcalde. "Renzo es un amigo, hemos sido congresistas 13 años... sin embargo, él tiene que lograr que estas inquietudes se conviertan en obras concretas", aseveró.