Abogado del conductor que atropelló a “Furrey” se pronuncia sobre caso de Adrián Villar

El caso de Adrián Villar Chirinos, ha cobrado relevancia nacional tras el atropello y fallecimiento de la deportista Lizeth Marzano Noguera, campeona de buceo y pesca submarina, ocurrido el 17 de febrero de 2026 en el distrito de San Isidro.

El Poder Judicial dictó 9 meses de impedimento de salida del país contra Villar Chirinos mientras continúan las diligencias y sobre este caso se pronunció el abogado Raúl Sotelo.

Como se recuerda el letrado fue defensa de Pablo César Castillo, el conductor que atropelló al streamer "Furrey", y en su momento sostuvo que el hecho no fue un atropello, sino una colisión entre dos vehículos, argumentando que "Furrey", al ir en scooter, violó normas de tránsito al cruzar por una cebra sin tomar precauciones, calificando de arbitraria la prisión preventiva.

Habla el abogado del conductor que impactó con “Furrey”

El caso de "Furrey" ocurrió en julio de 2025, donde Raúl Sotelo alegó que el streamer fue el responsable por cruzar con luz roja y no usar casco.

Ahora sobre el caso de Adrián Villar, la defensa y diversos medios han contrastado esta situación con el de “Furrey”. En este último, el chofer Pablo César Castillo, defendido por Sotelo recibió prisión preventiva a pesar de no haber fuga ni fallecimiento en el acto.

Por el contrario, Villar es investigado por atropellar y causar la muerte de la deportista Lizeth Marzano Noguera, dándose a la fuga inicialmente.

“Mi defendido, cumplió todos los pasos de ley, él se detuvo, colaboró y auxilió al agraviado, y se presentó a la autoridad y se sometió al dosaje etílico y cumplió con todas las pautas que debe eh realizar todo ciudadano que lamentablemente se ve involucrado en un tipo de accidente de este tipo”, indicó el abogado.

“Sin embargo, el Ministerio Público inmediatamente pidió su prisión preventiva y el Poder Judicial le dictó la prisión preventiva por 6 meses y estuvo purgando prisión en el penal de Lurigancho (…) en este caso actual vemos una total impunidad”, agregó el hombre de leyes.

Cabe señalar que, Villar se puso a disposición de las autoridades días después, alegando haber estado en "estado de shock", versión que la familia de la víctima cuestiona tras la difusión de las imágenes de cámaras de seguridad.