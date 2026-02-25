Ventanilla: sicario asesina a balazos a colectivero y graba el crimen

Un colectivero fue asesinado a balazos por sicarios. El hecho ocurrió la madrugada de este miércoles 25 de febrero en el paradero Hogar, ubicado a la altura del kilómetro 37.5 de la Panamericana Norte, en Ventanilla.

Dos sujetos llegaron caminando desde la zona de Puente Piedra hacia el paradero donde se encontraba la víctima. Mientras uno de los atacantes grababa con su celular, el otro se acercó al vehículo y abrió fuego contra el conductor.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 5:00 a.m. La víctima fue identificada como Joel Capa Espinoza, de aproximadamente 39 años, quien recibió al menos siete impactos de bala, principalmente en la cabeza, falleciendo de manera instantánea en el interior de su unidad.

Banda detrás de crimen

En el video difundido, se escucha a uno de los sicarios mencionar que el atentado viene de parte de "Los Mexicanos", por lo que se cree que se trataría de un presunto ajuste de cuentas o una amenaza vinculada a bandas de extorsión.

Dos menores en orfandad y diligencias

Peritos de criminalística que llegaron a la escena señalizaron al menos seis casquillos de bala regados en el piso. Familiares de la víctima llegaron al lugar y confirmaron la identidad del conductor. Se sabe que Capa Espinoza deja en la orfandad a dos menores de edad.