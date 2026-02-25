Vendedor de golosinas es asesinado en el Callao: Estaba con su esposa y nieto

El sicariato en el Callao ha alcanzado niveles críticos a inicios de 2026, consolidándose como una de las zonas más violentas del país a pesar de medidas como estados de emergencia. Según datos de la Plataforma de Defunciones del MINSA y reportes policiales, la provincia chalaca registra al menos 18 homicidios en lo que va del año.

Esta vez el asesinato de un vendedor de golosinas en La Perla ha causado conmoción, ya que se encontraba acompañado de su esposa y su nieto, cerca de un mercado cuando se desató la balacera.

Su esposa pide ayuda para el entierro

El crimen tuvo lugar a plena luz del día en el jirón Lima, y lo más alarmante es que al momento del ataque, se encontraba junto a su nieto de solo siete meses de nacido.

Producto de la balacera, su esposa también resultó herida en una pierna y ahora se encuentra casi postrada producto del feroz ataque y no cuenta con los recursos para el sepelio de su esposo.

Cabe señal que, este homicidio se suma a una serie de actos violentos en el Callao, que ya registra al menos 18 homicidios en lo que va del año 2026. Si desea ayuda a esta familia para los gastos del sepelio lo puede hacer al teléfono 966 517 223