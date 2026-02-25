Santa Anita: sujetos se hacían pasar como policías para robar en "falsas intervenciones"

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló en Santa Anita a la banda criminal denominada "Los Finos", integrada por tres sujetos que utilizaban uniformes y distintivos policiales falsos para robar a ciudadanos bajo la modalidad de "falsa intervención".

Los delincuentes interceptaban a sus víctimas identificándose como agentes de la ley para generar confianza, utilizaban una placa insignia y un portaplaca, pero fueron capturados por agentes de la División de Emergencia de la Región Policial Lima Centro

El comandante Carlos Zegarra, jefe del Departamento de Seguridad de Bancos, explicó que la banda actuaba en grupo, mientras uno de ellos simulaba ser el policía, otro cómplice fingía ser un ciudadano intervenido que colaboraba con el registro de sus pertenencias, induciendo a la víctima a entregar sus documentos, celulares y dinero.

Víctima narra accionar de banda

Una de las víctimas relató cómo fue abordada por estos sujetos. "Me dice soy policía, y saca un carnet, como una placa. Me preguntó qué llevaba en la mochila y me pidió monedas. Yo tenía los 500 soles de la pensión de mi hija", dijo. Los delincuentes huyeron en un vehículo, pero fueron capturados minutos después logrando recuperar el dinero robado.

Evidencia incautada

Al momento de la captura, los agentes hallaron en el interior del vehículo utilizado por los facinerosos un chaleco con el logo de la Policía Nacional, una placa insignia, un portaplaca, un arma de fuego y 10 tarjetas de crédito de diferentes entidades bancarias.