Callao: enfrentamiento entre presuntos barristas deja más de 15 heridos en avenida La Marina

Un enfrentamiento entre presuntos barristas contra una unidad de transporte público dejó más de 15 personas heridas. El ataque se produjo en el cruce de la avenida La Marina con el jirón Callao, frente a la compañía de bomberos Garibaldi.

Según testigos, el ataque se produjo tras la victoria del equipo Sporting Cristal en el Callao. Los agresores identificaron a los hinchas con camisetas celestes dentro de una cúster e interceptaron el vehículo.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la violencia de los agresores. Los sujetos utilizaron piedras, artefactos pirotécnicos, armas blancas e incluso aparentes armas de fuego para atacar la unidad. En el interior del vehículo no solo se encontraban barristas, sino también pasajeros que terminaron aterrorizados.

Pasajeros se lanzan por ventanas

Ante la violencia del ataque, varios ocupantes se lanzaron por las ventanas de la cúster en movimiento para intentar salvar sus vidas. Uno de ellos cayó al pavimento quedando inconsciente y tuvo que ser auxiliado de emergencia por los bomberos.

Otros vehículos afectados

"Hay personas que están cortadas, tenemos que estar en el piso", se escucha decir a uno de los afectados en los videos grabados durante el ataque. Además, se reportó que vehículos que circulaban por la zona también fueron blanco de los ataques.