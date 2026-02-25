Comas: sicario finge ser pasajero y dispara a chofer de línea 'Los Azulitos'

Un sujeto se hizo pasar como pasajero y disparó contra un conductor de un bus de la línea conocida como "Los Azulitos". El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Lima y San Felipe, en la zona de Collique, en el distrito de Comas.

Las cámaras de seguridad registraron al sujeto, quien fingía esperar el vehículo detrás de un poste, cuando sacó un arma de su cintura y un celular. Según se observa en las imágenes, el delincuente grabó el acto criminal mientras subía a la unidad para atacar al hombre al volante.

Una transeúnte que se encontraba en el paradero se percató del arma en la mano del sujeto e intentó avisar al conductor, pero sus esfuerzos fueron en vano. El sujeto realizó dos disparos contra el chofer ante la mirada aterrada de unos seis pasajeros.

Dejan mensaje extorsivo tras ataque

Tras el ataque, el sujeto dejó una carta extorsiva dentro del vehículo. En el manuscrito, la banda delictiva autodenominada "Los amigos de Collique" exige a la empresa de transportes que se comuniquen con ellos.

Estado de conductor e investigación

Cabe resaltar, que el conductor es un padre de familia de 53 años, quien fue trasladado de emergencia al hospital Sergio Bernales, donde permanece internado bajo pronóstico reservado. Las autoridades analizan las imágenes de las cámaras para identificar y capturar al responsable.