Sicarios asesinan a un chofer de bus de la ruta Pucusana-San Miguel

En lo que va de 2026, Lima y Callao enfrenta una crítica ola de asesinatos de choferes vinculada principalmente a la extorsión y el sicariato. Solo en las primeras semanas de febrero se han registrado múltiples ataques fatales que han paralizado rutas de transporte público y generado protestas gremiales.

Esta vez un chofer de la empresa Etgucicsa, conocida como los “Marrones” de la línea B que va de Pucusana a San Miguel, fue asesinado en un nuevo ataque. Este es el segundo atentado registrado en menos de dos semanas.

Otro ataque a sangre fría

La víctima fue identificada como Angelo Pacheco, de 27 años, un padre de familia que deja a dos menores de 9 y 4 años, quién llevaba apenas tres días trabajando para la empresa. La unidad que conducía, con dirección a la altura del Puente Llanavilla, km 23 de la Panamericana Sur, fue atacada a balazos en plena ruta y con pasajeros a bordo.

Tras el ataque, el conductor fue trasladado a la clínica Santa Marta, donde los médicos confirmaron su deceso. Según vecinos de la zona, tres sujetos a bordo de dos motocicletas lineales habrían sido los responsables del ataque.

Cabe señalar que, los conductores de la empresa indicaron que vienen siendo víctimas de extorsión, ya que les exigen el pago de grandes sumas de dinero.

También aseguran que el temor es constante y que, pese a haber solicitado mayor resguardo en la zona, no han recibido respuesta. De igual forma, hasta el momento se sabe que, la empresa aún no ha definido si continuará operando con sus labores en los próximos días.