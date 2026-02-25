Menor confiesa que cobró 700 soles por detonar explosivo en discoteca de Trujillo

Un menor de 16 años, conocido con el alias de "Parcero", confesó haber recibido 700 soles para detonar un artefacto explosivo en una discoteca en Trujillo.

El ataque ocurrió el pasado 14 de febrero durante las celebraciones por el Día de San Valentín en el distrito de Víctor Larco. El uso del artefacto generó pánico y síntomas de asfixia entre los asistentes.

Admitió su delito

El adolescente fue retenido por agentes de la Policía Nacional en el distrito de Paiján (Ascope). Tras su captura, admitió que actuó por orden de Andy Yofran Quispe Cruz, alias "Andy", quien es primo de Jhonsson Cruz, cabecilla de la organización criminal "Los Pulpos".

Durante su intervención se hallaron municiones, stickers extorsivos y envoltorios de droga con marihuana y cocaína.

Cabe señalar que, las autoridades indicaron que el menor formaría parte de "Los Parceros del Valle", una facción operativa de "Los Pulpos" dedicada al reclutamiento de menores para actos extorsivos.