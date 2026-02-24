Capturan a presunto feminicida de mujer hallada dentro de bolsa en Santa Anita

Un avance en la investigación policial permitió la captura de un presunto implicado en el asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue hallado dentro de una bolsa en el distrito de Santa Anita. La detención se concretó gracias al análisis de huellas recogidas por peritos de criminalística.

Trabajo pericial permitió identificar al sospechoso

El mayor PNP J. Motta informó que los agentes de la División de Investigación de Homicidios lograron ubicar y detener a un ciudadano venezolano identificado como José Javier Quintero. La intervención se realizó en el cruce de las avenidas Malecón Checa con Pirámide del Sol, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según las investigaciones, el detenido sería el presunto autor del feminicidio de Norheribeth Mejías Cáceres, también de nacionalidad venezolana, quien había llegado al Perú junto a su hija menor. Se conoció que ambos mantenían discusiones por una presunta relación sentimental paralela.

Huellas en bolsa y cinta fueron clave

El caso se remonta al 29 de abril de 2024, cuando se reportó la desaparición de la víctima. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado sin vida en la avenida Ferrocarril, en Santa Anita. Durante las diligencias, los peritos recuperaron huellas palmares en la bolsa de plástico y en la cinta que habría sido utilizada para envolver el cuerpo.

Estas evidencias permitieron identificar al sospechoso y avanzar en su captura, marcando un nuevo paso en la investigación del presunto feminicidio que conmocionó a vecinos de la zona.