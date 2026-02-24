Invaden calles de El Agustino con parihuelas: vecinos denuncian que no pueden transitar con libertad

Al parecer, la ausencia de las autoridades de El Agustino habría sido aprovechada por algunos comerciantes, quienes han invadido las calles paralelas a la av. Malecón Checa con parihuelas y objetos reciclables, lo que ha impedido el libre tránsito de los vecinos.

Durante un recorrido realizado por un equipo de Buenos Días Perú, se pudo constatar que los vendedores han tomado cerca de cinco cuadras de la vía pública. No solo la ocupación del espacio preocupa a los residentes, sino también la acumulación de basura en la zona.

NO PUEDEN TRANSITAR CON NORMALIDAD

De acuerdo con la información compartida por algunos vecinos, es complicado transitar por la zona durante la noche, ya sea a pie o en vehículo, debido a que las maderas se encuentran tanto en veredas como en la pista, lo que impide el paso libre.

Aunque los residentes afectados se han comunicado con la Municipalidad de El Agustino, no han recibido respuesta de la comuna, por lo que pidieron el despliegue de agentes de serenazgo y fiscalización en el área.