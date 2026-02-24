Chorrillos: asesinan con más de 14 balazos a hombre cuando sacaba su moto de mecánica

Un nuevo hecho de violencia sacudió el distrito de Chorrillos. Un hombre fue asesinado a tiros cuando se disponía a sacar su motocicleta de un inmueble multifamiliar que también funcionaba como taller mecánico. El ataque quedó grabado en cámaras de seguridad y evidenció la brutalidad del crimen.

Ataque armado quedó registrado en cámaras

De acuerdo con las imágenes, un sujeto llegó al lugar ubicado en la avenida San Juan 7 y esperó a la víctima. Minutos después, José Castro salió junto a su motocicleta y en ese momento apareció otro hombre encapuchado y armado.

El atacante disparó unas ocho veces contra Castro, quien cayó gravemente herido al lado de su unidad. Un acompañante de la víctima logró escapar aparentemente ileso. Sin embargo, el agresor continuó disparando incluso cuando el hombre ya estaba tendido en el suelo.

Crimen generó temor entre vecinos

Cuando el atacante intentó huir junto a otros sujetos en una motocicleta, volvió a disparar contra la víctima, lo que sumaría más de 14 balazos. El violento episodio causó pánico entre los vecinos, quienes afirmaron que se habría producido un enfrentamiento entre la Policía y los presuntos delincuentes. Según los testimonios, no se logró detener a los implicados y un agente habría resultado herido.

En el lugar del crimen, familiares y vecinos realizaron una vigilia en memoria de José Castro. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del ataque, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables.