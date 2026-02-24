SJL: padres protestan por falta de vacantes a dos semanas del inicio de clases

A solo dos semanas del inicio del año escolar, padres de familia se manifestaron en la sede de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de San Juan de Lurigancho, para denunciar la falta de vacantes en las instituciones educativas del distrito.

"En la Drelm nos han dicho que esperemos a la segunda vuelta que va a haber vacante. Falso, es mentira. Nos han mentido en la cara. No hay vacantes en ningún colegio de San Juan de Lurigancho", dijo una madre del colegio Ramiro Prialé.

La situación es similar para los padres del colegio Nicolás Copérnico, quienes también han sido rechazados pese a vivir en la zona. Los padres de familia también cuestionaron el sistema de matrícula virtual implementado por el Ministerio de Educación.

Madre llora por no conseguir vacante

Una madre relató entre lágrimas la odisea que vivió para intentar conseguir un cupo. "En la primera vuelta tuvimos opción de matricularnos en tres colegios y en los tres nos rechazaron. Ayer se aperturó nuevamente la página, pero no hubo éxito. Esperamos horas, nos mandaban de 3 a 5 minutos, luego 3 horas más, 2 horas más. Ha sido un caos", manifestó. La mujer señaló que sus hijos mayores estudiaron allí, pero su menor hija no consiguió vacante.

La mujer denunció que, tras intentar nuevamente en la plataforma, le ofrecieron vacantes en zonas alejadas como Campoy o Jicamarca, lo que consideró inviable por la inseguridad en el distrito. "Con esta inseguridad que hay aquí en San Juan de Lurigancho, voy a mandar a mi hija. Es impotencia. Lo único que pido es educación para mi niña, nada más", expresó la afectada. La mujer aseguró que viene "caminando desde el lunes de la semana pasada" para conseguir una solución.

Padres llevan días de protesta

Los manifestantes denuncian que llevan días recorriendo instancias como la UGEL y la Drelm sin obtener respuestas concretas. "Estoy caminando desde el lunes de la semana pasada. Ayer me salió la respuesta a las 6 de la tarde y no me parece justo", señaló otra madre.