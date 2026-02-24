Ataque en Lince: disparan a hombre cerca a la casa del presidente Balcázar

Un hombre resultó herido tras recibir un disparo a una cuadra de la casa del presidente interino José María Balcázar. El hecho ocurrió la madrugada de este martes 24 de febrero en el jirón Brigadier Mateo Pumacahua, en el distrito de Lince.

De acuerdo a información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 4:00 a.m. El hombre herido de quien se desconoce su identidad, fue trasladado hasta el hospital Casimiro Ulloa para ser atendido.

Diligencias y cámaras de seguridad

Hasta el lugar llegaron agentes de la PNP y peritos de criminalística encontraron un casquillo de bala y se encuentran realizando las diligencias como recabar información de las cámaras de seguridad de negocios aledaños.

Vecinos sorprendidos por ataque

Asimismo, una cámara de la Municipalidad de Lince podría ayudar para esclarecer los hechos. Los vecinos y comerciantes se encuentran sorprendidos debido a que señalan que es una situación inusual en el sector.