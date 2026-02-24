Amoretti sobre conductor que atropelló a deportista Lizeth Marzano: "Pena podría llegar hasta 8 años"

El abogado penalista Mario Amoretti se pronunció sobre el atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano Noguera, en San Isidro, caso por el cual el Poder Judicial dictó nueve meses de impedimento de salida del país contra Adrián Villar.

Durante una entrevista con Buenos Días Perú, Moretti explicó que el investigado enfrenta un homicidio culposo, un delito de omisión de prestación de auxilio y fuga en accidente de tránsito. "Son tres hechos delictivos que configuran lo que llamamos concurso real y frente a esto se suman las penas", expresó.

El letrado precisó que por homicidio culposo la pena es de hasta 4 años, pero si se comprueba inobservancia de reglas de tránsito como la excesiva velocidad, podría llegar a incrementarse hasta 8 años.

Dolo eventual y pericia técnica

Consultado sobre la posibilidad de que el caso sea tipificado como homicidio doloso, Moretti señaló que ello dependerá de los resultados de las pericias. "Aquí se debe llevar a cabo una pericia para verificar a qué velocidad iba el vehículo, si hizo alguna maniobra que pudo haber causado el accidente. En el video se ve una maniobra hacia la izquierda que deben explicar los peritos", indicó.

El penalista también sugirió solicitar videos del restaurante al que acudió Villar para determinar si consumió alcohol, lo que permitiría realizar una "pericia retrospectiva de alcoholemia" para verificar si manejaba en estado de ebriedad.

Falta de flagrancia y presupuestos para prisión

Moretti aclaró que no se puede hablar de flagrancia porque el investigado se presentó 48 horas después del accidente. "Si él se hubiese presentado antes de las 48 horas quedaba detenido", explicó. Sobre una eventual prisión preventiva, señaló que se requieren tres presupuestos: elementos de convicción, peligro procesal y arraigos. "Si él tiene arraigo domiciliario, familiar y laboral, el Tribunal Constitucional y la Suprema se han pronunciado que no procede la prisión preventiva", afirmó.

Análisis de las imágenes y abandono de la víctima

Edwin Derteano, presidente de la fundación Transitemos, analizó las imágenes del atropello y señaló que la investigación debe determinar el nivel de responsabilidad de los involucrados. "Se ve al auto que estaba al lado izquierdo, comienza a irse hacia el lado derecho y luego reacciona y se va al izquierdo. La víctima venía corriendo hacia la vereda y de repente invade la pista de espaldas al sentido de tráfico", describió.

Asimismo, enfatizó que el conductor no atendió a la víctima. "Lo humano y normal habría sido que pare inmediatamente y lleve a la víctima a una clínica. El abandono es el peor acto humano, dejar un herido en la pista", agregó.